Investimenti, La Scossa: serve un piano per formazione digitale

Roma, 5 mar. (askanews) - "Il nostro paese ha sicuramente bisogno di una scossa per rilanciare l'economia, per uscire da una situazione in cui la crescita e lo sviluppo hanno bisogno di grandi investimenti. Da questo punto di vista, pensiamo che sia assolutamente necessario promuovere nuova occupazione attraverso strumenti molto semplici: rafforzare il sostegno al venture capital, alle start up, all'economia reale. Continuare nella politica di definizione di una strategia di politica industriale, negli investimenti infrastrutturali, penso a banda larga d 5G, piuttosto che dare speranza ai giovani con un grande piano alla formazione digitale". Lo ha detto il presidente del think tank Associazione La Scossa, Michelangelo Suigo, al Forum di Valoresrl.