Incidenti stradali, Salvini: due morti per uno str.. a spasso

Roma, 4 mar. (askanews) - "Qualcuno deve farsi un serio esame di coscienza perchè due bimbi hanno perso mamma e papà perchè un infame che doveva essere in galera e invece guidava ubriaco, tossico, senza patente e assicurazione. Non è possibile, e a me prudono le mani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera.

"Faccio riferimento - ha sottolineato - all'episodio pazzesco in cui un papà e una mamma erano alla guida della macchina nel posto e nel momento sbagliato, hanno incrociato lo stronzo sbagliato, tossico, ubriaco, senza patente, mi domando cosa ci facesse a spasso, che reato si deve fare per finire in galera? Era coinvolto nel sequestro di 225 chili di droga e questo stronzo era a spasso. Non è possibile".

"Il ddl prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia stupefacenti, pene sia detentive che economiche ed entra nel merito della lieve entità".