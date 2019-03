Investimenti Esg come volano per sviluppo e crescita

Roma, 4 mar. (askanews) - Gli investimenti ecosostenibili come volano di sviluppo e di crescita. Per fare il punto sugli esg (Enviromental, Social and Governance), la cui crescente importanza va oltre la sfera propriamente economico-finanziaria, Valoresrl ha riunito casse di previdenza, fondi pensionistici ed esponenti politici in una due giorni di lavori a Borgo Egnazia, in Puglia.

Non solo investimenti nei mercati tradizionali ma anche in strumenti alternativi e di sostegno all'economia reale, a cominciare dalle infrastrutture e dall'innovazione, anche attraverso il ricorso al venture capital. Da Anna Cinzia Bonfrisco, presidente della Commissione di vigilanza della Cdp e componente della commissione bilaterale per il controllo sull'attività degli enti gestori di previdenza l'auspicio che "la CdP trovi una strada, con le casse di previdenza, per individuare le procedure giuste e fornire risposte al bisogno complessivo del Paese di risorse e investimenti".

Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati:

"In Italia possiamo portare avanti il tema dell investimento che non è solo etico ma anche di ritorno dell investimento. Abbiamo visto da molti dati e ricerche che investire nella comunità porta benefici anche al capitale".

A concludere i lavori, Stefano Ronchi, ad di Valoresrl: "Gli investimenti esg consistono in un approccio caratterizzato dal rispetto di alcune regole di governance e di rispetto di quello che è l'impatto ambientale e sul sociale. Noi reputiamo che sia l'asset del futuro per le casse di rpevidenza ed i fondi pensione".