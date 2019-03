Indonesia, coppie non sposate frustate in pubblico

Banda Aceh, 4 mar. (askanews) - Frustati pubblicamente per una relazione al di fuori del matrimonio. E' accaduto in Indonesia, nella provincia di Aceh, dove sei coppie sono state punite in piazza, su un palco allestito per l'occasione di fronte a un pubblico composto da passanti, curiosi e giornalisti.

La fustigazione è abbastanza comune in questa regione dello stato del sudest asiatico a maggioranza musulmana per alcuni reati, tra i quali gioco d'azzardo, consumo d'alcol e relazioni omosessuali. Ad Aceh è applicata la sharia. Le dodici persone punite sono state arrestate alla fine dell'anno passato dopo un blitz della polizia in un hotel della capitale della provincia, Banda Aceh.

Il numero delle frustate dipende dal tipo di reato. Sette per chi è stato trovato in compagnia di un individuo dell'altro sesso e fino a 25 per chi è stato colto in relazioni intime con qualcuno al di fuori del matrimonio. Prima di finire in piazza tutti hanno passato diversi mesi in prigione.

"Questa legge ha effetto deterrente non solo per i trasgressori, ma anche per gli spettatori che guardano", ha spiegato Marwan, l'ufficiale preposto all'applicazione della Sharia.

"Il dolore delle frustate non è così forte, è molto peggio l'imbarazzo di essere puniti pubblicamente", ha aggiunto.