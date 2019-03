Macron sulla Tav: molto attesa, risolveremo con consultazione

Roma, 4 mar. (askanews) - Emmanuel Macron intervistato da Fabio Fazio per Che tempo che fa, un incontro che ha fatto storcere il naso a qualcuno, soprattutto dopo le tensioni tra Roma e Parigi. Ai microfoni di Rai 1, il presidente francese ha citato Stendhal, Roberto Saviano, Umberto Eco e ha parlato anche di Tav, spiegando:

"Sono stati fatti lavori a questo proposito, sono state svolte svariate analisi. È una cosa molto importante per le regioni transfrontaliere, una cosa molto attesa ed è la scelta che è stata fatta dai nostri predecessori che hanno sottoscritto quegli accordi che noi abbiamo confermato. Penso che oggi le tecnologie verso cui andiamo di mobilità più dolce, le innovazioni che stiamo facendo permettano, malgrado tutto, di riconciliare la modernità e l'ecologia. So che ci sono molte sensibilità sull'argomento, in modo particolare per quanto riguarda il tracciato e l'attaccamento alle valli, credo che le risolveremo nella consultazione e nella concertazione".

Il presidente Macron ha affrontato anche la questione dei gilet gialli:

"Siamo noi i primi responsabili, voglio dire: ogni Stato lo è. Non è l'Europa, è il funzionamento di questo capitalismo contemporaneo che bisogna ripensare in maniera profonda. Alla fine quando il funzionamento collettivo, politico, economico, non permette più di rendere le persone felici, di dar loro la possibilità di progresso, di far sì che i loro figli vivano meglio. Ecco da dove viene la Brexit, ecco da dove viene la crisi nei nostri Paesi: è questo che dobbiamo cambiare".

