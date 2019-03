Investimenti Esg, Ronchi: rispetto per ambiente e impatto sociale

Savelletri di Fasano (Br), 2 mar. (askanews) - Il punto sugli investimenti Esg su cui si stanno concentrando le casse di previdenza ed i fondi pensione. A farlo, nel corso della due giorni di lavori del forum di Valore, è il presidente Stefano Ronchi. Per Valore, gli investimenti Esg sono che "l'asset class del futuro per le casse di previdenza ed i fondi pensione. Noi - ha detto Ronchi in una intervista ad askanews - stiamo cercando di fare opera di divulgazione di quello che è esg", che è anche "una pratica di rispetto di certe regole di impatto su tutto quello che è l'ambiente circostante, impatto sociale, e persone coinvolte come stakeholder".

Come Valore, ha aggiunto, "vogliamo dare un contributo di sensibilizzazione e stiamo istituendo e lo ufficializzeremo nel corso del prossimo evento che faremo ali 28-30 giugno a Chia Laguna, un centro studi che vedrà coinvolti rappresentanti di associazioni di categorie, come Assoprevidenza e università con lo scopo di raccogliere contenuti che possano fornire delle best practice di settore. I primi due temi trattati saranno quelli legati all'impatto che le nuove tecnologie digitali hanno sui modelli di lavoro. L'altro tema è l'impatto della sanità integrativa sulla sostenibilità del nostro sistema nazionale"