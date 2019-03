Assofondipensione: 3 progetti di sistema per investire al meglio

Savelletri di Fasano (Br), 2 mar. (askanews) - "Assofondipensione nasce nel 2003 e racchiude 30 fondi pensione negoziali aziendali. Il patrimonio globale è di 52 miliardi; questi soldi sono investiti nella maggior parte dei casi in prodotti a debito, quindi titoli di stato e in azioni ed obbligazioni società quotate. L'associazione sta pensando di portare avanti un programma serio di investimenti nel mondo dei prodotti illiquidi e ci si sta muovendo su tre progetti di sistema". Ad illustrarli Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione a margine del Forum di Valore a Borgo Egnazia.

Il primo progetto "riguarda cinque fondi pensione negoziali nel settore chimico, capeggiati dal fondo pensione dell'Eni, già in fase avanzata, e stanno facendo investimenti nel private equity e poi nelle infrastrutture; il secondo, quello dell'associazione è in itinere. Abbiamo l'ok di 8 fondi negoziali che si sono messi insieme e stanno pensando a come andare ad investire le proprie risorse, fino al 20% del patrimonio globale; il terzo progetto è partito per ultimo ed è più istituzionale. Ci vede collaborare con Cdp. Io mi auguro che nel giro di un mese si arrivi alla possibilità di concretizzarlo".