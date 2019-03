Casaleggio: investire in innovazione attenta al sociale

Savelletri di Fasano (Br), 2 mar. (askanews) - "Il tema delle Esg è nato da Kofi Annan che nel 2004 ha chiesto che fossero integrate le politiche di impatto sull'ambiente, sulla società a tutti i principali operatori finanziari. Oggi questo fenomeno è cresciuto enormemente. In Italia possiamo portare avanti questo tema dell'investimento che non è solo etico ma anche di ritorno dell'investimento". A dirlo è Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati, intervenuto al Forum di Valore a Borgo Egnazia.

"Abbiamo visto da molti dati e molti ricerche che oggi dimostrano il fatto che investire nella comunità porta benefici anche al capitale. il tema di Tesla che automatizza tutto ma ha impatto sull'occupazione e perde in borsa. Viceversa - ha aggiunto Casaleggio - il caso di Amazon che investe nel riformare le persone che licenzia, o almeno una parte, per poterli portare di nuovo sul mercato. Capiamo che le aziende devono poter gestire questo tema perché è un rischio per loro ed è un ritorno di immagine sulla comunità, anche finanziario per le aziende e per gli investitori che investono in questa direzione".

Casaleggio ha citato il caso di Camillo e Adriano Olivetti che "è stato un grande esempio di innovazione ed ha innovato in molti modi, alcuni dei quali sono stati sulla comunità ; ha creato l'ultimo palazzo uffici a forma di ospedale in modo che, quando non fosse più utile all'azienda potesse essere utile alla comunità. ha introdotto il sabato festivo, ha introdotto molti aspetti che erano innovativi dal punto di vista della comunità e nonostante ciò ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista dell'innovazione. Le due cose devono andare insieme, le aziende che investono in termini di impatto di società e sull'ambiente hanno dei ritorni economici più importanti", ha concluso.