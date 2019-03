Crozza-Prodi: nel Pd non si litiga mai, si vogliono tutti bene

Roma, 2 mar. (askanews) - In apertura della puntata di "Fratelli di Crozza" in prima serata su Nove, Maurizio Crozza ha vestito i panni di Romano Prodi, sceso in campo per le primarie del Pd.

"L'Italia non va bene: i due partiti di governo non fanno altro che litigare. Non come nel Pd dove non si litiga mai. C'è un'amicizia, si vogliono tutti così bene. Ti dico solo che Martina vuole così bene a Zingaretti che quando guarda il fratello che fa Montalbano, tifa per i cattivi " ha ironizzato.