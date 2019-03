Casse previdenza, Castelli: emendamento a favore welfare attivo

Savelletri di Fasano (Br), 1 mar. (askanews) - E' in arrivo un emendamento governativo al reddito di cittadinanza che "mette al centro il ruolo che le casse di previdenza hanno per il paese e permette loro di fare welfare attivo, con la possibilità di utilizzare per coprire gli oneri il 5% dei rendimenti lordi". Ad annunciarlo il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, intervenuta al Forum di Valore a Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano. Alla platea degli enti di welfare, casse di previdenza e fondi sanitari integrativi, il sottosegretario Castelli ha anche sottolineato che il parlamento ha avviato una riflessione che andrebbe nella direzione di ripristinare per i fondi sanitari il trattamento più favorevole rispetto a quello attuale, riportando la legislazione a quella precedente la riforma del terzo settore.