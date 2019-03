"Oh Brother", il nuovo singolo di The Leading Guy

Roma, 1 mar. (askanews) - "Oh Brother" è il titolo del nuovo singolo di The Leading Guy, nome d'arte del cantautore Simone Zampieri. Dopo i singoli "Times", "Land of Hope" e "Black", il musicista mostra la parte più profonda e riflessiva del suo progetto artistico, pur restando nella sfera british dal respiro internazionale. È l'ultimo singolo e il nuovo passo di un percorso di circa un anno - e quattro singoli - che ha portato l'artista a raccontare la sua nuova strada musicale, intrapresa sotto l'etichetta Sony Music, esprimendo in questo capitolo tutta la sua capacità narrativa e introspettiva.

"Oh Brother" è il brano della nuova produzione a cui l'artista emotivamente è più legato, essendo la sua personale riflessione su fatti di vita realmente accaduti e per il tema profondo e delicato trattato, che cerca di affrontare con rispetto e in punta di piedi.

"È il nostro essere umani a poterci salvare, è il nostro sentire comune che deve essere risvegliato, il nostro pensare anche al prossimo. È la nostra empatia verso il dolore altrui che deve essere scoperchiata perché quel dolore, in fondo, è anche nostro e ci accomuna agli altri". Ed è esattamente questo che "Oh Brother" si prefigge come proposito: essere un abbraccio universale, un conforto comune o, come afferma il suo autore The Leading Guy: "Una stampella emotiva per chi rimane ed è costretto ad affrontare un vuoto che non pensava possibile".

Il videoclip, diretto da Darko Drinovac, accompagna con fede e rispetto il caldo abbraccio consolatorio che l'artista vuole infondere negli ascoltatori. Le immagini in slow motion sono state realizzate nella foresta alle pendici del monte Medvednica a Zagabria in Croazia.