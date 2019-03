Myblu, per Imperial Brands la miglior alternativa alla sigaretta

Roma, 22 feb. (askanews) - Le sigarette elettroniche sono sempre più diffuse, anche in Italia. E il gruppo Imperial Brands seguendo lo slogan "from tobacco to something better", cioè verso qualcosa di meglio e meno dannoso del tabacco, ha puntato su myblu.

Enrico Ziino, Head Of Corporate Affairs - South-East Europe presso Imperial Brands PLC. "Imperial Brands ritiene il vaping una componente fondamentale per il nostro business".

"L'Italia è da sempre un mercato strategico per il gruppo, nel mercato tradizionale, sigarette tradizionali, abbiamo superato il 5% con trend interessanti di crescita e questi trend sono ancora più interessanti quando parliamo di prodotti di nuova generazione. Grazie al brand myblu , il sistema chiuso ora più venduto in Europa, anche in Italia abbiamo raggiunto una quota di mercato nel canale tabaccheria di oltre il 70% in pochi mesi"

Il gruppo ricorda i dati diffusi già nel 2015 dall'agenzia britannica per la salute pubblica, Public Health, secondo cui le sigarette elettroniche emettono il 95% di sostanze tossiche in meno di una sigaretta tradizionale.

"Il nostro gruppo sta cercando di fornire ai fumatori adulti un'alternativa migliore rispetto alla sigaretta tradizionale, un prodotto semplice da usare e che consenta di ridurre i rischi per la salute e recuperare una socialità che oggi alla maggioranza dei fumatori è preclusa".

"Con myblu , secondo nostre ricerche interne, questa riduzione delle emissioni può arrivare al 99%".

Importante, sottolinea Ziino, distinguere queste sigarette da dispositivi "artigianali" o distribuiti al di fuori dell'Europa.

"Tutti i nostri dispositivi sono a marchio CE, sottoposti a test e certificazioni sia per la componente elettronica che i liquidi contenenti nicotina, che sono composti e realizzati con nicotina con gradazione farmaceutica e con altri ingredienti come il glicole propilenico, largamente usato in farmaceutica e nel mondo alimentare".

"Con myblu possiamo fornire qualcosa di migliore ai consumatori: è pratico, semplice da usare e da traportare, da ricaricare, può essere usato semplicemente con delle capsule contenenti liquido precaricate, contenenti livelli diversi di nicotina per guidare i fumatori in un percorso che può arrivare fino alla totale eliminazione della nicotina. Credo che questi siano gli elementi che ne fanno la miglior alternativa alla sigaretta oggi".