Il comico Dado a teatro: "Racconto l'uomo Super-ficiale di oggi"

Roma, 28 feb. (askanews) - Interpreta, in modo comico e con un linguaggio ironico, l'uomo superficiale di oggi: quello a cui non interessano la cultura, i giornali, la scienza, la tecnologia. Si intitola "Il Super-ficiale", il nuovo spettacolo di Dado, al Teatro Tirso di Roma fino al 17 marzo (per la regia di Fabrizio Nardi).

Dado spiega: "Il Super-ficiale è una condizione dell'uomo che rappresenta l'uomo di questo periodo, figlio delle generazioni precedenti che dal dopoguerra, come in tutti i periodi storici c'è un momento di grande crescita, poi un momento in cui ci si godono i risultati, poi c'è l'opulenza e dopo una decadenza. Io credo che in questo momento siamo nella decadenza, dell'uomo e dei valori". "La scena è uno spaccato metropolitano con dei secchioni della differenziata con dei cestoni: arte, cultura, tecnologia".

L'obiettivo, dunque, è far divertire, ma facendo riflettere su un tema importante. "Io attraverso la comicità rivendico la possibilità di poter parlare di tutto".