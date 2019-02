Come cambia il settore autonoleggio: la sfida italiana di Locauto

Milano (askanews) - Il settore dell'autonoleggio, soprattutto in epoca di sempre maggiore sharing,è un asse portante del vasto scenario dell'automotive. Accanto ai colossi internazionali, da 40 anni è attiva anche una realtà nostrana, Locauto, guidata come vicepresidente da Raffaella Tavazza.

"Locauto - ha spiegato ad askanews - è una società di noleggio al 100% italiana, l'unica. Sono orgogliosa di questo e vogliamo farla diventare un punto di riferimento per tutta la mobilità della clientela italiana. In un settore molto dinamico, gli obiettivi di Locauto sono quelli di essere un player stabile e affidabile, con condizioni trasparenti, perché oggi la trasparenza è molto importante, con la chiarezza dei termini e delle condizioni. Cerchiamo di abbracciare diversi segmenti di mobilità, dal noleggio e breve termine a quello a medio e lungo termine, dalle auto ai furgoni, per poter rispondere alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente".

Accanto alla vasta tipologia di veicoli offerti, anche il tema tecnologico è ritenuto centrale da Locauto, che ha sviluppato una app che consente di effettuare tutte le operazioni per il noleggio. E poi, come dimostrano anche le figure apicali dell'azienda, c'è una particolare attenzione alle donne, anche come clientela.

"Sicuramente - ha aggiunto Raffaella Tavazza - abbiamo molte donne che noleggiano le nostre vetture per diversi motivi. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'utenza femminile è molto importante dividerle per fasce d'età: le giovani donne vogliono macchine trendy, molto in voga, con colori particolari, gli ultimi modelli; le mamme richiedono normalmente caratteristiche più specifiche, come i seggiolini per i bambini, bauli abbondanti, sensori di parcheggio. Tra l'altro stiamo anche studiando sistemi anti abbandono, che è un tema molto caldo sul quale dobbiamo tutti in Italia prestare molta attenzione".