De Gregori: "Al Garbatella 20 concerti per un pubblico intimo"

Roma, 28 feb. (askanews) - La scaletta cambia ogni sera, ma "con un nucleo più o meno fisso, il finale". Cappello e occhiali scuri: il look resta invece uguale. Si parte il 28 febbraio con "Off the record", lo spettacolo di Francesco De Gregori in scena al Teatro Garbatella di Roma per venti serate (fino al 27 marzo). Ogni sera 230 spettatori, oltre un'ora e mezza di musica: una scaletta variabile con brani scelti tra una sessantina di canzoni del Principe. "Alcune poco conosciute e scomode", dice De Gregori.

"Ci saranno canzoni ripescate dal fondo della mia memoria e provate estemporaneamente qualche minuto prima di salire in scena, e questo mi affascina molto, provare il pezzo e subito suonarlo".

"Questi concerti sono scritti nell'acqua. Tutto deve cominciare e finire in modo diverso, qui, ogni sera", dice il Principe.

"Perchè questa scelta? Mi piace proprio questa idea di doccia scozzese passare da un suono limitato, come quello che può essere prodotto da me e dalla mia band di quattro elementi in un posto piccolo e raccolto e intimo e passare alla dimensione sonora di una grande orchestra dove le stesse canzoni prenderanno inevitabilmente una luce diversa e vedere che effetto mi fa, il mio lavoro è anche questo lasciarsi stupire da se stessi ogni tanto".

Nessun prolungamento delle serate, assicura De Gregori, e nessun live record. In estate, invece, dall'11 giugno, De Gregori sarà in tour in giro per l'Italia accompagnato da una grande orchestra di quaranta elementi. Il debutto l'11 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla.