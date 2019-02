FederSalus: a volte integratori necessari anche con dieta sana

Roma, 28 feb. (askanews) - "Una dieta sana ed equilibrata è sempre necessaria e gli integratori non sono dei sostitutivi di una dieta sana ed equilibrata. Il punto è che una dieta sana ed equilibrata non sempre è sufficiente. Ci sono condizioni anche fisiologiche, banalmente l'invecchiamento, in cui è necessario integrare oltre una dieta sana ed equilibrata": così Marco Fiorani, presidente di FederSalus, associazione nazionale che comprende circa 200 aziende del settore, a margine della presentazione dell'indagine "La filiera italiana dell'integratore alimentare" presentata alla Camera dei deputati.

Il 65% degli italiani adulti ricorre agli integratori alimentari per mantenere il proprio stato di benessere, ben 32 milioni di persone. Un settore florido, che ha visto una grande crescita negli ultimi 15 anni e che ora si è consolidato.

"Oggi abbiamo visto le categorie più vendute, fondamentalmente oggi al di là dei classici multivitaminici e multiminerali che sono comunque tra le categorie più vendute, il mercato si sta articolando in categorie che rientrano nel concetto di prevenzione del rischio quindi fondamentalmente l'area cardio-metabolica oggi è una delle aree che si sta sviluppando in modo maggiore. Sostanzialmente la riduzione dei livelli di colesterolo ma anche aree che riguardano ad esempio l'apparato urogenitale piuttosto che la gestione delle problematiche articolari", ha spiegato. "Le aree che stanno crescendo di più sono quelle legate a problematiche connesse all'età, all'invecchiamento della popolazione, queste sono le aree che tendono a crescere di più rispetto alle altre", ha concluso.