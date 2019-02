Mattarella: l'Italia ragioni in termini di decenni, basterebbe

Roma, 28 feb. (askanews) - L'Italia ragioni in termini di decenni per progettare il futuro: basterebbe questo, non si pretende che abbia una lungimiranza di secoli. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre inaugurava l'anno accademico dell'Università Iulm, a Milano, partecipando anche alla celebrazione dei 50 anni dalla fondazione dell'ateneo. Il capo di Stato è stato accolto dal rettore Gianni Canova, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal prefetto Renato Saccone.

"La nostra Europa, attraverso la sua cultura, ha sviluppato il suo futuro in mezzo a tanti ritardi, tanti errori, tanti scontri fratricidi, tanti orrori nella sua storia. Ma il suo tessuto culturale comune, che ha sempre superato i suoi confini, ha consentito all'Europa di andare avanti, di progredire

con la capacità e la cultura che le ha assicurato di andare oltre il presente" ha detto Mattarella. E poi citando Confucio, ha aggiunto: "Non pretendo, non aspiro, che il nostro Paese ragioni in termini di secoli, sarebbe ampiamente sufficiente, sarei pienamente soddisfatto, se ragionasse in termini di decenni con la capacità di essere pronti a affrontare il futuro e progettarlo".