Italia in 10 selfie, economia a misura d'uomo per sfidare futuro

Roma, 27 feb. (askanews) - "Abbiamo presentato oggi a Milano, assieme ad Unioncamere, alle Camere di Commercio estere ed al Ministero degli Esteri, l'Italia in 10 Selfie, sintesi di quanto analizzato dalla Fondazione Symbola l'anno scorso che prova a leggere l'Italia con occhi diversi". Lo afferma ad askanews Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, in occasione della presentazione del rapporto sull'economia a misura d'uomo per affrontare il futuro.

"Questo lavoro viene molto usato, tradotto in molte lingue, per raccontare all'estero un'Italia di cui spesso non si parla - continua Realacci -. L'Italia ha tantissimi problemi che ben conosciamo e che tante volte non siamo in grado di affrontare ma ha anche tanti punti di forza. Per esempio pochi sanno che l'Italia è uno dei cinque paesi al mondo che ha un surplus manifatturiero sopra i 100 miliardi di dollari, gli altri quattro sono la Cina, la Germania, il Giappone e la Corea del Sud. O che l'Italia in tanti settori ha dei primari mondiali: siamo i secondi esportatori al mondo nella Moda, nei mobili, abbiamo primati europei in tanti campi sia produttivi sia delle politiche. Per esempio pochi sanno che noi siamo i più grandi esportatori di biciclette in Europa, quelli che hanno l'agricoltura con più qualità e più sostenibile, e tutto questo incrocia una maniera antica di essere dell'Italia".

"Questo incrocio tra bellezza, passato, identità e futuro è la forza dell'Italia, quello che l'Italia può offrire ad un'Europa che vuole affrontare il futuro", conclude Ermete Realacci.