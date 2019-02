Casalino: a Sarti è stato consigliato di denunciare il fidanzato

Roma, 27 feb. (askanews) - Il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, intervistato da Tagadà, su La7, fuori da Montecitorio, sul caso della deputata coinvolta nella Rimborsopoli 5Stelle, ha detto che "a Giulia Sarti è stato consigliato di denunciare il fidanzato per la notizia di reato".

"Ci sono messaggi tra me e lei in cui tutto è limpido - ha aggiunto Casalino - ma anche lei lo sostiene con estrema chiarezza, probabilmente con il fidanzato non se la sentiva di ammettere di averlo denunciato e voleva dare la colpa ad altri".

Giulia Sarti a febbraio 2018 accusò l'ex fidanzato, Bogdan Andrea Tibusche di averle sottratto dal conto i soldi che dovevano essere restituiti al Movimento e destinati al fondo per il microcredito. La procura di Rimini ha chiesto l archiviazione della denuncia. Sarti si è dimessa da presidente della commissione Giustizia della Camera ed è stata scaricata dai vertici del Movimento. Per Di Maio "va espulsa" e Casalino ha dichiarato: "Sarti si è probabilmente coperta dietro il mio nome con l'allora compagno, se avessi saputo di questi ammanchi o di giri strani l'avrei immediatamente riferito al Capo politico e ai Probiviri. Io non tutelo i parlamentari, ma il Movimento, come sanno tutti".