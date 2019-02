Sicilia, siglato accordo Regione-Conai su raccolta differenziata

Palermo, 27 feb. (askanews) - Siglato l'accordo Regione Sicilia-Conai sulla raccolta differenziata. A Palazzo d'Orleans l'ente regionale guidato dal presidente Nello Musumeci e il Consorzio nazionale imballaggi hanno raggiunto un'intesa che prevede il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata per vetro, plastica, carta, legno, acciaio e alluminio. L'accordo coinvolgerà i Comuni dell'isola con più di 50mila abitanti che non hanno raggiunto la soglia del 25%. Un passo avanti per una regione che sta cercando di recuperare, sul fronte della raccolta differenziata, il gap con le altre regioni italiane come conferma Nello Musumeci.

"Sono contento, siamo passati da una raccolta differenziata del 21% a una raccolta del 35% circa, un miracolo in un anno. Dovevamo mandare tonnellate di rifiuti all'estero e non ne abbiamo mandato neanche un chilo. C'era il pericolo del collasso del sistema delle discariche e non è collassato nulla. Affrontando mille emergenze, con l'assessore Pierobon e il direttore Cocina abbiamo potuto piano piano accompagnare la Sicilia fuori dall'emergenza rifiuti. E' chiaro che ancora rimane tanto da fare. La legge è pronta, il piano dei rifiuti pure. Penso che in un anno possiamo dire di essere al sicuro, ma la collaborazione col Conai per il materiale di riciclo credo sia una ulteriore tappa avanti, perché la gente deve imparare a scartare la plastica, il vetro, il metallo, il legno che non devono più arrivare in discarica. Diventa una scelta razionale, ma anche economica e remunerativa".

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Conai Giorgio Quagliuolo.

"Sono qui per dare una mano alla Sicilia perché possa avvicinarsi alle migliori pratiche italiane, arrivando almeno alla media italiana nel campo della raccolta differenziata. Sono stati fatti importanti passi avanti, perché non è più la Sicilia di tre anni fa, però il percorso è ancora impervio e non breve da percorrere".