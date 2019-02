Emma Thompson rinuncia a film: non lavoro con chi molesta donne

Milano, 27 feb. (askanews) - L'attrice premio Oscar Emma Thompson ha rinunciato a lavorare in un film nel quale è coinvolto anche John Lasseter, uno dei geni dell'animazione ("Cars" e "Toys Story"), coinvolto in uno scandalo di molestie sessuali sul posto di lavoro.

Secondo la rivista Variety, l'interprete britannica ha abbandonato il film d'animazione "Luck", nel quale prestava la voce a un personaggio, dopo aver saputo dell'assunzione di Lasseter.

"Perché una donna dovrebbe lavorare per un uomo che per decenni ha toccato le donne in modo inappropriato, se l'unico motivo per cui ora non lo fa è perché nel suo contratto c'è scritto che deve comportarsi in modo professionale?", ha scritto l'attrice in una lettera alla produzione (Skydance).

La situazione delle donne "non cambierà dall'oggi al domani. E nemmeno l'anno prossimo. Ma so che se persone come me non prendono una posizione è poco probabile che le cose cambino abbastanza rapidamente da mettere al riparo la generazione di mia figlia", ha concluso Thompson.