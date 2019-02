Il mondo dei Pokemon prende vita in "Pokémon Detective Pikachu"

Roma, 26 feb. (askanews) - Il mondo dei Pokemon prende vita nel film "Pokémon Detective Pikachu" diretto da Rob Letterman di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale. La prima avventura live-action dei celebri personaggi gialli uscirà al cinema dal 9 maggio.

Nella versione originale c'è Ryan Reynolds a dare la voce a Pikachu, il volto iconico del fenomeno globale, uno dei marchi di intrattenimento più popolari al mondo. La storia inizia quando il detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio 21enne Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un esilarante e saggio super-investigatore. Tim è l'unico essere umano in grado di parlare con Pikachu e i due uniscono le forze per svelare il mistero e si ritrovano a inseguire indizi in una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco. Qui incontreranno una serie di Pokémon e scopriranno un piano che potrebbe distruggere la coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon.

Lanciato nel 1996, il marchio è un successo globale, tra videogiochi con oltre 300 milioni di unità vendute in tutto il mondo, giochi di carte collezionabili in 11 lingue, una serie televisiva alla 21esima stagione e oltre 20 film d'animazione, oltre a libri, manga, musiche, giocattoli, merchandising e app, incluso il famosissimo Pokémon GO, scaricato più di 850 milioni di volte e giocato in tutto il mondo da fan di tutte le età.