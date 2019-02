Bonisoli lancia #iovadoalmuseo: 20 giorni gratis l'anno nei musei

Roma, 26 feb. (askanews) - Musei, siti archeologici statali, parchi e giardini monumentali gratis 20 giorni l'anno. Otto giorni in più rispetto al passato, scelti in base alle caratteristiche di ciascun museo autonomo o polo museale territoriale. E ancora l'istituzione della "Settimana dei Musei" a cadenza annuale, quest'anno dal 5 al 10 marzo, con 6 giornate a ingresso gratuito dal martedì alla domenica in tutti musei statali italiani. E sei giornate gratuite in concomitanza con le prime domeniche del mese, da ottobre a marzo. Per i giovani dai 18 ai 25 anni che intendono visitare un luogo della cultura, un ticket da soli 2 euro.

Sono le novità previste nel decreto firmato dal ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli, che entrerà in vigore dal 28 febbraio. Oltre a incrementare il numero delle giornate gratuite ci si vuole rivolgere in particolare alle nuove generazioni offendogli tariffe agevolate per "educarli" alle bellezze artistiche. E il tutto verrà diffuso anche tramite spot televisivi e un apposito spazio sul sito del ministero: "#iovadoalmuseo" con indicazioni, di facile consultazione per i visitatori.

"Con l iniziativa Io Vado al Museo - ha detto il ministro - aumentiamo l offerta culturale nel nostro Paese. Intendiamo avvicinare i cittadini, ed in particolare i giovani, al patrimonio culturale, fondamento dell identità culturale italiana". Inoltre, ha aggiunto "già a partire dall'anno prossimo se le risorse me lo consentiranno, spero di poter aumentare l'esperienza dei musei gratis alla domenica".