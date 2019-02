Carmen, da Amici al brano sul femminicidio. Esce "Non è amore"

Roma, 25 feb. (askanews) - Un urlo di dolore, il tema del femminicidio. Si intitola "Non è amore", il primo singolo ufficiale estratto dal nuovo album di Carmen, ex concorrente di Amici, dal titolo "Più forti del ricordo", in uscita l'8 marzo. L'autore è un ragazzo di 20 anni, Manuel Finotti, che si trovava a pochi km da quella casa a Cisterna di Latina in cui un carabiniere uccise le proprie figlie e cercò di fare altrettanto con l'ex moglie.

La protagonista del video-clip è Maria Pia Calzone, attrice italiana nota, tra le altre, per aver interpretato Donna Imma in Gomorra.

In un paese come l'Italia dove nel 2018 si sono verificati 106 casi di femminicidio, uno ogni 72 ore (fonte Eures) non bisogna smettere di parlarne, urlare, cercare di far capire non solo alle donne più adulte ma soprattutto alle ragazze più giovani che se è amore allora non può fare del male, se è amore allora non c'è possesso e gelosia. Provare a farlo con una canzone non è certo facile ma Carmen non ha tentennato neppure un secondo prima di accettare e cantare questo brano con tutta la rabbia, la forza che una 19enne sa avere.