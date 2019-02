Ricerca, Airi: nuove formule di dialogo Università-Industria

Milano, 25 feb. (askanews) - Agevolare il dialogo tra ricerca e industria; individuare procedure e metodi di lavoro che che favoriscano la ricerca focalizzata sullo sviluppo di prodotto e il suo trasferimento alle imprese tutalando e valorizzando il lavoro del ricercatore.

Se ne è discusso alla Camera di Commercio di Milano in una giornata di studio e confronto dedicata all'open science and innovation promossa da Airi, l' Associazione Italiana per la Ricerca Industriale.

Tra i temi del confronto la necessità di superare alcune criticità storiche come la mancanza nelle università e in alcune realtà pubbliche di figure professionali competenti e focalizzate sui diversi strumenti di trasferimento della conoscenza. Renato Ugo, presidente di Airi, ha sottolineato che la spinta ad accelerare sui nuovi strumenti di trasferimento alle imprese diventa sempre più pressante a fronte della mancanza di risorse investite in Ricerca, e ha sollecitato i ricercatori a superare vecchi modelli non più realistici come la rigidità a impegnarsi nei brevetti, preferendo invece le pubblicazioni.

Il ricercatore però non può essere lasciato solo a fronteggiare e gestire la complessità dell'intera fase di programmazione della ricerca e trasferimento. E anche in questa prospettiva la giornate di lavoro e scambio come questa organizzata da Airi diventano particolarmente importanti, come ha sottolineato Cristina Battaglia, responsabile Ufficio Valorizzazione Ricerca del Cnr.

Nel corso del convegno sono emersi però anche molti casi virtuosi da parte di enti e realtà che sono riuscite a aumentare la complementarietà, la collaborazione, la capacità e lo sviluppo di linguaggi comuni tra mondo della ricerca e l'industria. Come i due progetti illustrati da Marco Casagni, vice responsabile della Direzione Committenza dell'Enea: un Portale per il Knowledge Exchange Program e un Fondo per il Proof of Concept.

Il convegno è il primo passaggio pubblico di un tavolo di lavoro Airi che ha coinvolto alcuni dei principali associati negli ultimi mesi nella progettazione di nuovi modelli di cooperazione pubblico-privato nella ricerca.