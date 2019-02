La polizia scorta l'Irlanda del rugby, risate a bordo del pullman

Roma, 25 feb. (askanews) - Il video, diventato virale, girato dall'interno del pullman della nazionale irlandese di rugby, a Roma per il Sei Nazioni contro l'Italia. I giocatori ridono sonoramente per la scorta della polizia in Panda che gli apre la strada, al Flaminio, guidando in modo spericolato come se ci fosse traffico, sbandando e fermando auto per far passare i rugbsiti.

Si sente anche il commento: "Ma stanno scherzando o sono seri?". E l'autista italiano anche si dice stupito: "Mai vista una cosa del genere".