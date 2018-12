Sisma Catania, Di Maio: ricostruire velocemente nostro obiettivo

Catania (askanews) - "L'obiettivo nostro è fare in modo che la ricostruzione, rendere agibili le case dei cittadini, avvenga prima possibile. Se ci sarà bisogno di un decreto legge per velocizzare le norme il governo non avrà problemi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo alla prefettura di Catania, alla conferenza stampa tenuta a conclusione del sopralluogo effettuato nei paesi colpiti dal sisma di Santo Stefano.

Il ministro ha poi ribadito che il 28 dicembre il Consiglio dei ministri proclamerà lo stato d'emergenza.