Siria, allagato il campo profughi al confine con la Turchia

Depardieu compie 70 anni, da ex studente ribelle a divo francese

Roma, (askanews) - Gérard Depardieu, uno dei "mostri sacri" del cinema francese, ha raggiunto il traguardo dei 70 anni. L'attore, produttore e imprenditore francese, nel frattempo naturalizzato russo per sfuggire all'elevata tassazione sui redditi in Francia, non ama i festeggiamenti, ai quali sembra si sia sottratto anche questa volta. Nato il 27 dicembre 1948 in un paesino della Loira ...