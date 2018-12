PAC, nel mondo di Eva Marisaldi... con un trasporto eccezionale

Putin avverte l'occidente: il mondo rischia una guerra nucleare

Mosca (askanews) - "Il mondo rischia una guerra nucleare e la fine della civiltà". Non è andato troppo per il sottile il presidente russo Vladimir Putin parlando a Mosca in occasione della tradizionale conferenza stampa sui risultati dell'anno. "L'uso di armi nucleari a bassa potenza, per uso tattico - ha detto - denuncia un abbassamento della soglia di attenzione verso il pericolo di una ...