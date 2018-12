In anteprima L'Idea il video "Dei Perfetti Sconosciuti"

Milano (askanews) - In anteprima "L'Idea", terzo estratto dall'omonimo album, è una ballad dai suoni ruvidi che fanno da contraltare all'orchestrazione.

Nel video, qui un ampio stralcio, vengono messe in scena due storie apparentemente scollegate: due persone si incontrano casualmente in un bar fanno conoscenza, socializzano. In un altro mondo, più etereo, le stesse persone si trovano agli estremi di un ponte, e se cercano di avvicinarsi una forza sconosciuta li attacca, li ferisce, cerca di farli desistere. Ma l'impulso a cercarsi li spinge fino al sacrificio. Allora si ritorna nel bar, i protagonisti "riavvolgono" il tempo e fanno in modo che il loro incontro non avvenga mai. È la metafora del desiderio, della ricerca, dell'uomo che si impone di arrivare a traguardi inarrivabili e per quanto possa soffrire prova con tutte le sue forze nonostante il prezzo che ci sia pagare.

Qui il virgolettato della band: "L'idea è una canzone a cui siamo molto affezionati. La definiremmo una canzone di NON amore, ma in realtà parla di quanto le idee mettano in moto le persone, di quanto il desiderio ci porti spesso in una direzione ben precisa e nonostante il prezzo la perseguiamo con tutti noi stessi. Anche fino a distruggerci".