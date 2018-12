Sala: a Milano c'è margine per fare ancora di più in cultura

Milano, 20 dic. (askanews) - "Come facciamo noi milanesi, andiamo sempre oltre e abbiamo già digerito questa classifica che ci vede in testa per la qualità della vita. Però un punto che si osserva in questa classifica è che la spesa per la cultura e quanto i singoli cittadini pagano di tasca propria è la più alta. Perché qui c'è un pubblico spontaneo e naturale, e perché anche la nostra offerta è buona. La sintesi di tutto ciò è che c'è ancora margine per fare di più". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione del palinsesto di mostre del Comune di Milano per il 2019.