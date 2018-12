Trump: dopo vittoria con Isis riportiamo i nostri giovani a casa

Via D'Amelio, Antimafia: stessa mano dietro strage e depistaggio

Milano, 20 dic. (askanews) - Via D'Amelio, Antimafia: stessa mano dietro strage e depistaggio La relazione della commissione regionale siciliana Palermo (askanews) - "La stessa mano, non mafiosa, che accompagnò Cosa nostra nell'organizzazione della strage di via D'Amelio potrebbe essersi mossa, subito dopo, per determinare il depistaggio e allontanare le indagini dall'accertamento della verità". ...