Poste Italiane, in Campania trend raccolta in continua crescita

Santa Maria Capua Vetere (askanews) - Buoni e libretti postali sono tra le forme di risparmio preferite dagli italiani. Con oltre 9 milioni di buoni fruttiferi postali e quasi 5 milioni di libretti postali e un trend di raccolta che è in continua crescita, la Campania si attesta tra le regioni, dove più di tutti, i cittadini affidano i propri risparmi a Poste italiane. Le ragioni di questo rinnovato successo vanno individuate soprattutto nella forte presenza di Poste Italiane su tutto il territorio. Ma anche nella sicurezza, nella semplicità e nella trasparenza dei prodotti. Come ha sottolineato Giorgio D'Auria, Direttore Ufficio Postale Santa Maria Capua Vetere: "Il risparmio postale rappresenta per gli italiani un porto sicuro dove affidare le proprie economie e i propri risparmi per avere sicuramente un futuro più tranquillo e per progettare il futuro insieme ai propri familiari", ha spiegato.

E a proposito di futuro si guarda anche ai giovani e all'era digitale. I Libretti di risparmio postale sono disponibili in diverse versioni, comprese quelle dedicate ai minori e quella denominata "Smart", che consente di accantonare in tutto o in parte le somme depositate godendo di una remunerazione maggiore rispetto al tasso base e con la possibilità di gestire le operazioni online o attraverso un'applicazione gratuita per smartphone e tablet.

Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, è tra le città che più si affida ai servizi di risparmio di Poste. Come ha sottolineato il sindaco Antonio Mirra: "Storicamente Poste Italiane per i sammaritani è stato sempre un punto di riferimento importante. Per la garanzia e affidabilità del prodotto sia in considerazione dell'importante posizionamento capillare sul territorio cittadino".

I clienti sono soddisfatti. "Trovo ogni ufficio postale quando vado in vacanza. Utilizzo Postepay quando vado all'estero e ho un conto Bancoposta. Spesso i nonni mi fanno buoni fruttiferi. Utilizzo ogni servizio postale a 360 gradi", ha spiegato una ragazza.

Anche gli imprenditori sono soddisfatti degli strumenti che trovano negli uffici postali: "Con la mia azienda da trent'anni mi affido a Poste Italiane. Mi trovo benissimo, sto crescendo con loro e mi sento in famiglia", ha concluso una imprenditrice.