Manovra, Salvini: felice per il sì passiamo dalle parole ai fatti

Milano (askanews) - "Sono molto felice perchè il sì a questa manovra economica ci permette di passare dalle parole ai fatti: troppe parole, zero virgola, uno, due, tre... è una manovra diversa da quella degli ultimi anni, e per questo c'è stata interlocuzione con Bruxelles, perchè quelle precedenti non aiutavano l'Italia ma altri, cominciamo a mantenere le promesse: è la prima di cinque manovre che inizia a smantellare la Fornero, ad abbassare le tasse, che investe su università, salute, messa in sicurezza del territorio, l'avvio del reddito di cittadinanza". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Milano.

"Siamo all'inizio di un percorso virtuoso, abbiamo lavorato con estremo buonsenso e ragionevolezza, e abbiamo trovato per il momento altrettanto buonsenso da Bruxelles - ha concluso il ministro dell'Interno - rispondo ai commissari che dicono che terranno sotto controllo il bilancio italiano, sarà il governo a tenere sotto controllo il bilancio europeo, che così come è il nostro voto non ce l'avrà. Chiusi i riflettori sulla manovra italiana, si aprono i riflettori sulla manovra europea, dove ci sarà molto da limare".