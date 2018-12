Corea del Sud, a Incheon il murale da guinness dei primati

Incheon (askanews) - Dei silos di grano da guinnes dei primati. Si trovano nel porto di Incheon, a ovest di Seoul, in Corea del Sud, e grazie a una superficie di 23.688 metri quadrati, ora coloratissima, ospitano il più grande murale del mondo. Il murale, che raffigura la transizione di un ragazzo all'età adulta, è stato commissionato dal comune di Incheon e dalle autorità portuali per migliorare l'immagine dell'invecchiamento delle infrastrutture industriali. Secondo l'agenzia sudcoreana Yonhap, si sono ispirati a progetti artistici collettivi condotti negli anni '20 negli Stati Uniti e in Messico. Ventidue artisti hanno utilizzato oltre 850.000 litri di pittura per raccontare la loro storia, che riflette le quattro stagioni. I silos ora sembrano dei libri.