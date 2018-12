Roberto Bolle torna su Rai uno con "Danza con me"

Milano (askanews) - La bellezza e la danza tornano in prima serata su Rai uno il primo dell'anno con Roberto Bolle e il suo Danza con me. Dopo il grandissimo successo delle edizioni precedenti e dopo aver vinto il prestigioso premio internazionale del Rose D'Or il grande show torna con tante novità e un cast stellare.

"Abbiamo cercato di implementare la parte delle mie partner, dei brani messi in scena, uno su tutti quello di Alessandra Ferri che torna a ballare con me dopo tantissimi anni, qui in Italia non ci esibivamo dal 2007. Quindi un grande regalo per il pubblico, tanti ospiti dello showbiz, del teatro, della musica italiana: da Cesare Cremonini, Pif, Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Valeria Solarino, Luca e Paolo, Valerio Mastrandra, Pierfranscesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, un elenco infinito. Questo per dire che sarà una serata bella, piena di sorprese, tutti questi ospiti giocheranno un po' con me, saranno il contrappunto ironico e divertente a momenti di grande intensità, bellezza e poesia che la danza unita alla tecnologia sa regalare".

Roberto riesce a far ballare chiunque compreso un gigantesco robot.

"In questa nostra sincronia di movimento abbiamo creato, un dialogo tra di noi che riuscirà a regalare emozioni che il pubblico non si aspetta".

C'è spazio per la riflessione col momento dedicato a Genova e al Ponte Morandi ma anche tanta ironia e gioia di vivere.

"Saranno veramente delle montagne russe delle emozioni, perchè si passa da momenti molto alti, alcuni drammatici, ad altri molto leggeri e ironici e sono contento anche perchè tutto questo viene da un cambiamento che io ho fatto nella mia vita. Un percorso umano prima che artistico o televisivo. Sono cambiato io ed è cambiato il mio modo di rapportarmi con le persone prima con la televisione e il teatro. L'avere più sicurezza, parlare in maniera più disinvolta e rapportami con tutto il pubblico mi ha veramenta cambiato e aiutato. In questa trasmissione si vede il fatto che io mi senta più a mio agio, mi prenda in giro, facendo degli sketch in cui si ride di me e questo credo che sia molto bello".