Prostitute protagoniste del video di Mondo Marcio "Vida Loca"

Roma, (askanews) - Sono prostitute vere le protagoniste del video del nuovo singolo di Mondo Marcio "Vida Loca", regia di Marcello Iappelli, nato con lo scopo di sostenere le attività dell Associazione Lule onlus.

"Ho scritto una canzone che si chiama 'Vida Loca', ma queste ragazze la vida loca la fanno per davvero, non per i 3 minuti di durata del pezzo, ma tutte le notti sul bordo di un marciapiede", ha commentato il rapper e produttore discografico italiano.

"Ho deciso per questo di sostenere la causa dell'Associazione Lule Onlus, impegnata da anni in strada per rispondere ai bisogni degli invisibili e offrire quindi aiuto alle prostitute vittime di tratta, sfruttamento sessuale e maltrattamenti. Basta un piccolo gesto: acquistando o regalando 'Vida Loca' su iTunes (0,99 euro) potrete contribuire anche voi a sostenere l impegno degli operatori e dei volontari dell ente, perché tutti i ricavi di questa operazione saranno interamente devoluti agli amici di Lule", ha aggiunto.