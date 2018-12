Tajani: "Manovra del cambiamento è diventato cambiamento manovra"

Roma (askanews) - "Doveva essere la manovra del cambiamento è diventato il cambiamento della manovra", così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a margine della presentazione a Roma della campagna per le europee stavoltavoto.eu.

"Speriamo che non ci sia la procedura di infrazione, sarebbe un disastro per il nostro Paese - ha aggiunto - la manovra deve essere riscritta completamente, non c'è nulla per risolvere il problema principale del nostro Paese che si chiama lavoro, non c'è nulla per la disoccupazione giovanile, non c'è nulla per la crescita, nulla per le imprese, nulla per il Sud, non c'è nulla per la riduzione della pressione fiscale, non c'è nulla o quasi per le università e per la ricerca. Vuol dire che non c'è una visione complessiva. Hanno perso entrambi i protagonisti perché saranno costretti a tagliare e non mantenere le promesse fatte sia sull'abolizione della Fornero sia sul reddito di cittadinanza".