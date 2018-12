Tajani ad Assisi: Europa ferita, ma la pace vincerà sull'odio

Roma, (askanews) - "La giornata ad Assisi è di preghiera e di riflessione per difendere la pace nel momento in cui l'Europa ha subito una ferita gravissima; l'uccisione di Antonio e di altre vittime innocenti a Strasburgo deve farci riflettere. E' un odio forte contro l'Europa, la convivenza civile, la nostra democrazia. Ma la forza della libertà e della democrazia dei costruttori di pace vince contro la violenza del fondamentalismo islamico e contro chi vuole costringerci a fare l'esatto contrario di ciò che facciamo sempre. E noi invece reagiamo continuando ad andare avanti perché alla fine la testa del serpente sarà schiacciata". Lo ha detto il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ad Assisi, in occasione del concerto di Natale al Sacro Convento di Assisi, all'indomani della strage di Strasburgo nei mercatini di Natale.