Manovra, Salvini: su taglio pensioni d'oro ci sarà accordo

Milano, (askanews) - "Se dico che ci sarà l accordo, ci sarà. Lasciateci lavorare". Così il vicepremier e ministro dell Interno, Matteo Salvini, a margine di un incontro con la stampa a Milano.

"Stiamo parlando - ha ricordato Salvini - di pensionati che prendono sui 5mila euro netti al mese. A questi dico che se hanno versato i contributi per queste mega pensioni nessuno gliele tocca. Se qualcuno prende 5, 6, 7, 10 mila euro al mese non coperti da contributi darà il suo aiuto a chi non ce la fa, perché la stragrande maggioranza dei pensionati italiani è stata massacrata dai governi precedenti".