Eurizon Top Selection, la nuova gamma di prodotti multiasset

Milano (askanews) - Tensione sui mercati e alta volatilità rendono più difficile investire con prospettive di rendimento e livelli di rischio controllati. Eurizon, società di gestione del gruppo Intesa Sanpaolo, ha lanciato una nuova gamma di prodotti multiasset. Sabrina Racca, Responsabile commerciale Eurizon, spiega: "I mercati finanziari ci hanno fatto capire che non esistono più le attività prive di rischio. Anche il Btp, il nostro caro Btp, che per molto tempo è stato il porto sicuro per i nostri risparmiatori in realtà abbiamo visto che ci ha fatto soffrire: ha portato molta volatilità nei nostri portafogli. Anche per il cliente più conservativo che vuole proteggere il proprio portafoglio il miglior modo per farlo è diversificare. Noi per questo motivo in Eurizon abbiamo lanciato la gamma di prodotti Top Selection. Son tre fondi flessibili dove la diversificazione è non solo per asset class ma anche per strategie di investimento. Son prodotti che hanno una componente azionaria che cresce col crescere del profilo di rischio e che hanno l'obiettivo di ottimizzare il rendimento su un orizzonte temporale di cinque anni".

Un mix di investimenti che permette di integrare diverse strategie in un solo portafoglio. "I fondi Top Selection - aggiunge Racca - sono dei portafogli ottimizzati: si guardano i rendimenti di medio periodo delle asset class e la loro correlazione, utilizzando sia strategie azionarie sia strategie obbligazionarie. Accanto a questo - aggiunge - abbiamo anche delle strategie total return e flessibili". Una serie di prodotti per il pubblico retail. "Noi abbiamo pensato questa gamma prodotti per un cliente retail. Può essere anche l'unico prodotto trattandosi di soluzioni diversificate o, nell'ambito di portafogli più importanti, può rappresentare la componente core dell'investimento", conclude Racca.