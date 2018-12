Soldati cinesi e indiani ballano insieme, "la pace è fatta"

Chengdu, (askanews) - Soldati indiani e cinesi sembrano avere superato con successo le loro prime esercitazioni militari congiunte un anno dopo le tensioni scoppiate nel giugno 2017 quando la Cina aveva iniziato a costruire una strada sul conteso altopiano di Doklam, sull'Himalaya, e l'India aveva inviato i suoi uomini per fermare i lavori.

Quest'anno i militari delle due superpotenze invece hanno danzato allegramente insieme, cantando e abbracciandosi, come si vede in questo video diffuso su Twitter dall'esercito indiano.

Non solo. Per sigillare la "pace", i due eserciti hanno anche disputato una partita di calcio, anche se il vincitore del match non è stato rivelato.

Le tensioni tra i due paesi, entrambi dotati di arma nucleare, sono terminate dopo due mesi. Le esercitazioni militari congiunte sono state congelate l'anno scorso, e sono riprese ora nel Sudovest della Cina, dove si concluderanno il 23 dicembre.