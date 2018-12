Fico: programma M5S basato su No Tav, non può voler il referendum

Milano (askanews) - "Una forza politica, in questo caso il Movimento, che ha costruito il suo programma anche sul no-Tav, secondo me, non può volere il referendum in questo caso". E' quanto ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico rispondendo ai cronisti che gli chiedevano la sua opinione in merito all'ipotesi di referendum sulla Tav rilanciata nei giorni scorsi dal vicepremier Matteo Salvini. Parlando a margine del suo intervento alla commemorazione della strage di piazza Fontana a Milano, Fico ha spiegato che "bisogna comprendere il tipo di sviluppo che vuole il Paese, se vuole andare verso le energie rinnovabili, se vuole andare verso l'abbandono del carbone e del gas, quindi delle fonti fossili, che tipo di trasporto vuole fare, che tipo di società vuole essere, sono questi i grandi temi su cui costruire, la Tav è riduttivo ma secondo me non va in questo senso".