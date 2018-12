Shoah, Salvini allo Yad Vashem: mai più crimini come questo

Roma, (askanews) - "Ribadisco al di là delle differenze politiche, culturali e religiose il mio impegno e quello del governo italiano, e il mio prima ancora che da ministro da uomo e da padre, a fare tutto quello che è umanamente possibile perché non solo non si ripeta ma che non si possa neanche mai più pensare in futuro a crimini come quelli che sono fortunatamente testimoniati e che arrivano dal passato. Perché tutti i bimbi sorridano, e ci metteremo tutto l'impegno, il cuore, la testa e l'amore possibile".

Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini da

Gerusalemme, dove ha visitato il Memoriale dello Yad Vashem, per

la cerimonia alla Tenda della Rimembranza e la visita del

Memoriale dei Bambini.