I mondiali, le elezioni e Ronaldo: un anno di ricerche su Google

Milano (askanews) - I Mondiali, le elezioni del 4 marzo, Sanremo, Sergio Marchionne, Cristiano Ronaldo e Fabrizio Frizzi. Sono alcune degli eventi e dei personaggi su cui gli italiani hanno chiesto più informazioni a Google nel 2018. Come ogni anno il motore di ricerca fa un bilancio delle parole più cercate, liste che raccontano in qualche modo che anno è stato. Non parliamo delle parole più ricercate in assoluto, ma di quelle che Google definisce "emergenti", cioè che hanno avuto il maggiore incremento nelle ricerche rispetto all'anno precedente.

Ad esempio fra i "cosa significa", il primo della lista è "Cosa significa sessista", fra i "perché", "perché si festeggia l'8 marzo", due ricerche in nome delle donne nell'anno del "Metoo", il movimento trasversale e globale contro la violenza sulle donne e contro l'impostazione patriarcale della nostra società.

E i tutorial? Nel 2018 ci siamo chiesti soprattutto come fare il backup, i pancake, gli screenshot e lo slime. Fra le ricette c'è invece una sola incontrastata regina: la pastiera napoletana.