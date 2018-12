Nonna di 102 anni da record, si lancia con il paracadute

Adelaide (askanews) - Il coraggio non le è certo mancato e l'intrepida nonnina è entrata nella storia segnando un record difficile da battere. Irene O'Shea di 102 anni è diventata ufficialmente il paracadutista più vecchio del mondo lanciandosi da circa 5.000 metri d'altezza. La super nonna ha attraversato in volo i cieli sopra l'Australia per raccogliere fondi per beneficenza.

Per lei si tratta di un bis di tutto rispetto visto che Irene si era lanciata per la prima volta nel giorno del suo 100esimo compleanno. I fondi raccolti in questa occasione dalla centenaria skydiver saranno devoluti alla ricerca sulla SLA, che ha tolto la vita alla figlia di O'Shea.