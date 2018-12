I Sonohra tornano con l'album "L'ultimo grande eroe"

Milano (askanews) - I Sonohra sono cresciuti, Luca e Diego, i due fratelli che nel 2008 hanno vinto nella sezione Giovani del Festival di Sanremo, tornano con un nuovo album. "L'ultimo grande eroe" è composto da 10 brani ed è completamente prodotto da loro. Suoni più maturi che guardano al folk e al blues, frutto di una ricerca durata due anni ma che non si ferma qui.

"Questo progetto è frutto di questi anni dove abbiamo suonato molto dal vivo e ascoltato molta musica che ci ha influenzato, la nostra musica va verso il cantautorato inglese e americano. Il nostro progetto sarà diviso in due parti, parte uno esce adesso e parte due uscirà nel 2019".

Da idoli delle teenager non temono di rivolgersi a un pubblico più di nicchia anche affrontando tematiche più complesse. "Penso che non bisogna mai avere paura se fai quello che senti, facendo questa musica noi ci sentiamo noi stessi. Non importa se suoni in un posto grande o in un posto piccolo, l'importante è fare quello che ti senti e noi in questa fase della nostra vita ci sentiamo di volerci affermare non solo come due bei ragazzi, come ci hanno dipinto 10 anni fa, ma come due musicisti. Siamo dei musicisti e siamo dei cantautori e quindi vogliamo affermarci in questo ambito".

Tra i brani più belli "L'ultimo grande eroe" che dà il titolo al disco è dedicato al padre scomparso lo scorso anno:

"Nostro padre, nonostante avessimo un rapporto burrascoso, è stato un punto di riferimento ed è stato probabilmente la prima persona a credere in noi. Abbiamo vissuto anni particolari e molto difficili e questo è venuto fuori nella scrittura".

Il disco apre con un invito a trovare la felicità nelle piccole cose, a vivere il presente appieno, e i due fratelli Fainello ci credono davvero.