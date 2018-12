Attentato Strasburgo, sbloccate 2.000 persone all'Europarlamento

Bruxelles (askanews) - Il Parlamento europeo ha sbarrato le entrate e chiuso dentro tutti gli eurodeputati, i funzionari e i giornalisti subito dopo che si è diffusa la notizia dell'attentato ai mercatini di Natale a Strasburgo. 2.000 persone sono rimaste bloccate negli edifici dell'Europarlamento, solo alle 3 del mattino è stata data l'autorizzazione a lasciare l'edificio e il personale è stato scortato in autobus verso gli hotel e le case in centro città. L'eurodeputato italiano Daniele Viotti racconta come è andata.

"Si teme per l'incolumità di tutti quelli che stanno dentro il parlamento europeo, dagli assistenti agli europarlamentari, ai collaboratori, agli stagisti e ai giornalisti. Noi abbiamo chiesto in aula che fosse garantita l'assistenza a tutti per tornare a casa questa sera".

"Essere qui bloccati è il problema minore. Siamo davvero dispiaciuti che delle persone abbiano perso la vita in questo stupido e crudele attentato e teniamo le dita incrociate perchè la polizia e le altre forze dell'ordine riescano a fare il loro lavoro" aggiunge Indrek Tarand deputato estone.