Imprese, Di Maio: oggi nasce nuovo patto con Governo

Roma (askanews) - L'incontro tra il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio con il mondo delle imprese rappresenta il "primo passo di un nuovo patto tra governo e imprese per abbattere la burocrazia, abbattere il costo del lavoro, investire in innovazione e rilanciare le esportazioni". Così il ministro ha definito questo primo tavolo con il mondo delle imprese nel corso di una conferenza stampa.

Il mondo delle imprese ha portato al Governo le proprie

richieste che saranno analizzate e "confluiranno - ha spiegato Di Maio - in parte nella legge di bilancio". Il tavolo sarà seguito da una serie di tavoli tecnici e il primo si terrà tra giovedì e venerdì e sarà dedicato alla manovra.

"È stato un lungo confronto nel primo tavolo con le Pmi per affrontare temi importanti che saranno affrontati nella legge di bilancio, nella legge sulle semplificazioni". All'incontro erano presenti anche la Cdp, Ice e Invitalia, ha chiarito Di Maio.

Dopo questo primo incontro partiranno una serie di tavoli tecnici per "un'interlocuzione costante". "Questo tavolo è stato un punto di partenza per tenere qui al ministero in maniera permanente il confronto". Gli altri tavoli saranno su "semplificazioni, fisco, innovazione, infrastrutture e welfare e ogni tavolo sarà guidato da un tecnico". "La nostra ambizione è non fare troppe leggi ma eliminare leggi inutili, per questo pensiamo ad esempio alle semplificazioni o a un nuove Codice del lavoro che accorpi 400 leggi sparse".