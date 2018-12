Lega, Salvini: non minimizzo inchiesta, giudici facciano presto

Gerusalemme (askanews) - "Non commento le azioni della magistratura. Io non minimizzo, chi sono io per minimizzare... stanno cercando, in Italia e in Lussemburgo, milioni di euro che non ci sono, spero facciano in fretta e facciano bene. Sono assolutamente sereno". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, rispondendo in una conferenza stampa in Israele ad una domanda sulla richiesta di chiarimenti arrivata dal M5s circa l'inchiesta sul tesoriere della Lega.

"Sicuramente quando tocchi con mano e vedi uno degli ultimi confini blindati al mondo, la priorità è dare il tuo piccolo contributo per soluzione. Quando torni alle cose italiane a volte ti cadono le braccia", aveva detto in precedenza Salvini. Che ha poi chiuso così: "Siamo l'unico movimento politico in Occidente ad avere conti correnti bloccati senza una sentenza definitiva, l'unico precedente è in Turchia. Non aggiungo altro".